Duyanların ağzını açık bırakan dolandırıcılık yöntemi! Tam 73 milyonluk vurgun yaptılar

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık bir ihbar ile tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilen ihbarda; İstanbul'da bir şebekenin önceden sigortalattıkları kendilerine ait fabrikaları, kasıtlı olarak çıkardıkları yangınla yaktıkları ve doğal bir şekilde yangın çıktığı izlenimi verdikleri iddia edildi.



GÖZ GÖRE GÖRE 5 FABRİKAYI YAKTILAR

Emniyetin kapsamlı araştırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden hazırlık raporu talep edildi. Hazırlanan raporda kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T. adlı kişinin liderlik ettiği 14 kişilik bir çetenin 5 ayrı fabrika yakma eyleminde bulunduğu ve bu sayede sigorta şirketlerinden para aldıkları tespit edildi.