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Esenyurt’ta dehşet anları! Boşandığı eşini bıçakla yaraladı ardından intihar etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Ömer A. isimli şahıs, boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayıp kendini asarak intihar etti. Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:30 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:01
Esenyurt’ta dehşet anları! Boşandığı eşini bıçakla yaraladı ardından intihar etti

Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi, evinde intihar etti.

Ömer A, Üçevler Mahallesi 926 Sokak'ta, boşandığı eşi Muradiye A'yı bıçakla ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Muradiye A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ömer A'nın ise olay sonrasında ikamet ettiği 904 Sokak'taki bir binanın bodrum katında kendini astığı belirlendi.



Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

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