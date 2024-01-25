Bursa’da eğlence mekanına silahlı saldırı! İsmi kadar kurşun sıktılar





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerinde tahkikat başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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