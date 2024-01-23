Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Caninin ifadesine ulaşıldı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), pazar günü, taburcu olduktan sonra evine gitti.
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), pazar günü, taburcu olduktan sonra evine gitti.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.
ZANLI DURUMU AİLESİNE SÖYLEDİ
Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü saptanan Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"TARTIŞMANIN ARDINDAN UYUŞTURUCU ALDIM"
Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.
BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ
Olay anında kendisini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını ifadesinde dile getiren Ecevit, pişman olduğunu söyledi.