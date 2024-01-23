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Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Caninin ifadesine ulaşıldı

Mardin'de, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren 25 yaşındaki Vafta Ecevit'i, taburcu olduğu pazar günü 17 kez bıçaklayıp öldüren kocası, 28 yaşındaki Mehmet Şiyar Ecevit'in ifadesi ortaya çıktı. İki çocuk annesi olan eşini canice öldüren katil zanlısı ifadesinde, olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi. Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:37 Güncelleme 23 Ocak 2024, 10:51
Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Caninin ifadesine ulaşıldı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), pazar günü, taburcu olduktan sonra evine gitti.


Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.

ZANLI DURUMU AİLESİNE SÖYLEDİ
Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü saptanan Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TARTIŞMANIN ARDINDAN UYUŞTURUCU ALDIM"
Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.

BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ
Olay anında kendisini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını ifadesinde dile getiren Ecevit, pişman olduğunu söyledi.

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