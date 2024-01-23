Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Caninin ifadesine ulaşıldı

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü saptanan Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TARTIŞMANIN ARDINDAN UYUŞTURUCU ALDIM"

Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.

BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ

Olay anında kendisini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını ifadesinde dile getiren Ecevit, pişman olduğunu söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN