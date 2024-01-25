komek.org.tr kayıt başvurusu nasıl yapılır, kaç tane branş var? KOMEK BAŞVURU FORMU 2024 | Kurslar online mı, yüz yüze mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2024-2025 dönemi kayıt tarihlerini duyurdu, ve bu fırsatla binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandırmaya hazırlanıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2024-2025 dönemi kayıt tarihlerini duyurdu, ve bu fırsatla binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandırmaya hazırlanıyor.
Yeni Dönem Kayıtları Başladı: 23 Ocak - 5 Şubat
KOMEK'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, ücretsiz yüz yüze ve online eğitimlere kayıt olma fırsatı 23 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında sunulacak.
KOMEK KAYIT BAŞVURUSU ADIMLARI
KOMEK başvuruları, http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt süreci hakkında daha fazla bilgiye bu adreslerden ulaşabilirsiniz.
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Online ve Yüz Yüze Kurslar: Hangisi Sizin İçin?
KOMEK kursları arasında online ve yüz yüze seçenekleri bulunuyor. Üstelik bu kurslar ücretsiz olarak sunuluyor.
Geniş Bir Branş Yelpazesi
Her kayıt döneminde KOMEK, birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine devam ediyor. Yeni dönemde 366 farklı branşta eğitim verilecek. Bu branşlar arasında Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar yer alıyor.
Yeni Branşlarla Yüz Yüze Eğitim Heyecanı
Bu dönemde ilk kez açılacak yüz yüze eğitim branşları arasında Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi çeşitli eğitimler bulunuyor.