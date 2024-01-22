TEM’i kilitleyen kaza! Lastiği  patlayan TIR emniyet şeridindeki otomobile çarptı.

Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı.
Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR, emniyet şerinde park halinde olan 27 AOC 177 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen TIR, yol kenarındaki ağaçları devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sedyeyle ambulansa taşındı.
TEM KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik durdu