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Chery Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Chery Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, tek kişilik Çin Seyahati, Apple iPhone 15 128 GB cep telefonu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Chery Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Chery Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, tek kişilik Çin Seyahati, Apple iPhone 15 128 GB cep telefonu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

TEK KİŞİLİK ÇİN SEYAHATİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

TEK KİŞİLİK ÇİN SEYAHATİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

APPLE IPHONE 15 128 GB CEP TELEFONU KAZANAN ASİL TALİHLİLER

APPLE IPHONE 15 128 GB CEP TELEFONU KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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