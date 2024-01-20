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Ali Talip Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı kim oldu? Sorusu merak ediliyordu. Bu anlamda AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu. Türkiye'de beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında, Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini heyecanla bekliyor. Hangi partinin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği merak konusu oldu. İşte güncel aday listeleri...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 13:15 Güncelleme 20 Ocak 2024, 13:15
Ali Talip Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Ali Talip Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Bakırköy Belediyesi başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu.

Ali Talip Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Demir Çelik Uzmanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyeliği, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü Başkanlığı, Anavatan Partisi'nin 4. Genel Başkanlığı, XVIII. Dönem Konya ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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