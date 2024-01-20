AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Sorusu merak ediliyordu. Bu anlamda AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu. Türkiye'de beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında, Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini heyecanla bekliyor. Hangi partinin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği merak konusu oldu. İşte güncel aday listeleri...