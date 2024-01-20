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AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Soruları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 15:15 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:33
AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Yasin Kartoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Sorusu merak ediliyordu. Bu anlamda AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu. Türkiye'de beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında, Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini heyecanla bekliyor. Hangi partinin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği merak konusu oldu. İşte güncel aday listeleri...

AK PARTİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu.

Yasin Kartoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1977 yılında İstanbul Küçükçekmece'de doğdu. İlk ve Ortaöğretimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Aslen Malatyalı olan Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediye Meclis Üyeliğine Seçilmiştir. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atanmıştır.

4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Belediye Meclisinde Oy çokluğuyla Başkan seçildi. Yasin Kartoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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