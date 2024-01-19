İstanbul ve Kocaeli’de özel harekatlı fuhuş operasyonu! 9 kadın kurtarıldı 12 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları takip sonucu, Kocaeli ve İstanbul 'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

"Fuhşa aracılık ve yer temin eden" 12 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan Soması ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi.