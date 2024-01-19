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İstanbul ve Kocaeli'de özel harekatlı fuhuş operasyonu! 9 kadın kurtarıldı 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen bir çete çökertildi. 12 kişi gözaltına alınırken 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Öte yandan düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan Soması ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 17:08 Güncelleme 19 Ocak 2024, 17:08
İstanbul ve Kocaeli’de özel harekatlı fuhuş operasyonu! 9 kadın kurtarıldı 12 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları takip sonucu, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

"Fuhşa aracılık ve yer temin eden" 12 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan Soması ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyon sonrası gözaltına alınan ve Kocaeli Emniyetine getirilen 1'i yabancı uyruklu 9 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Operasyonda fuhuş yaptırılan 12 mağdur yabancı uyruklu kadın ise tamamlanan işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.

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