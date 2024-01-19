İki kız çocuğu ipte asılı halde bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Muş'ta olay, saat 17.00 sıralarında Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.





METRUK BİNADA CANSIZ BULUNDULAR

Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu. DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.