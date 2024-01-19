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İstanbul Sancaktepe'de kan donduran olay! Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu oğlu tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü! Dikkat çeken CHP detayı

Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de kan donduran bir olay yaşandı. Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu tarafından 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasını kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 16:17 Güncelleme 19 Ocak 2024, 16:32
İstanbul Sancaktepe’de kan donduran olay! Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu oğlu tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü! Dikkat çeken CHP detayı

Olay saat 07:00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K.Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı.

20 BIÇAK DARBESİ
Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı.

Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi.

Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"ÇOK FAZLA KARIŞTIĞI İÇİN..."

Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN CHP DETAYI
Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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