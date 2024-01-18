SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adıyaman’da korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi.
Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi.
Merkez üssü Sincik olan sarsıntı, 4.0 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntıdan Malatya'da etkilendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-01-18
Saat:23:37:23 TSİ
Enlem:38.11944 N
Boylam:38.43361 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/kKM8r32UPa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi