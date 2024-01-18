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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adıyaman'da korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik olan sarsıntı, 4.0 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntıdan Malatya'da etkilendi.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 23:45 Güncelleme 19 Ocak 2024, 00:06
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adıyaman’da korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sincik olan sarsıntı, 4.0 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntıdan Malatya'da etkilendi.

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