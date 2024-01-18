Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti 'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar ve 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

1967 yılında Burdur'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tezsiz yüksek lisansını tamamladı. 2003 2023 yılları arasında, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli kademelerde idarecilik görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Şimşek, halen Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.