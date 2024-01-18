Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Uşak Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Uşak yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti belediye başkan aday adayları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken vatandaşlar AK Parti Uşak Belediyesi başkan adayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, AK Parti Uşak Belediyesi başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecece İngilizce bilmektedir.

Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Partide İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında çok sevdiği memleketi Uşak'a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurmuş olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya'da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur.

AK PARTİ UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

MHP'NİN UŞAK ADAYI BELLİ OLDU

MHP Uşak Belediye Başkanı adayı Sezer Ateş oldu.

MHP İL İL ADAY LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.