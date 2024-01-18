SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bayrampaşa'da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı: 'Şakalaşıyorduk' diyerek kendini savundu

İstanbul Bayrampaşa'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Eliz K. (25) sevgilisi Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile ateş açtı. 4 yerinden vurulan 24 yaşındaki genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklanırken, gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açık bıraktı. İşte korkunç olayın detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 18:22 Güncelleme 18 Ocak 2024, 18:22
Bayrampaşa’da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı: ’Şakalaşıyorduk’ diyerek kendini savundu

Tüyleri ürperten olay dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi.

UZİ İLE ATEŞ ETTİ
Nazlı Elmas (24) erkek arkadaşı Eliz K'nin evine geldi. Eliz K.'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'a isabet etti.

UZİ ile 4 yerinden yaralanan Nazlı Elmas (24)UZİ ile 4 yerinden yaralanan Nazlı Elmas (24)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K.'yi kısa sürede yakaladı.

25 yaşındaki şüpheli Eliz K25 yaşındaki şüpheli Eliz K

ŞAKALAŞIYORDUK DEDİ
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., verdiği ifadede, sevgilisi Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!
CHP Kandil’le ’DEM’ tuttu! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Atatürk’ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi çaktı
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA