Bayrampaşa’da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı: ’Şakalaşıyorduk’ diyerek kendini savundu

Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K .'yi kısa sürede yakaladı.

Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi.