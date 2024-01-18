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19 Ocak iptal olan feribot seferleri | Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi: Hangi seferler iptal? Bozcaada, Gökçeada...

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Alınan bilgiye göre Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte 19 Ocak'ta iptal olan o seferler...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:51 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:51
19 Ocak iptal olan feribot seferleri | Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi: Hangi seferler iptal? Bozcaada, Gökçeada...

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

▶️ Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi!

İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi yapılamayacak.

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