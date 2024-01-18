AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Huawei Watch 4 Pro Akıllı Saat ve Huawei Watch 4 Akıllı Saat kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Huawei Watch 4 Pro Akıllı Saat ve Huawei Watch 4 Akıllı Saat kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
HUAWEİ WATCH 4 PRO AKILLI SAAT ASİL TALİHLİLER
HUAWEİ WATCH 4 PRO AKILLI SAAT YEDEK TALİHLİLER
HUAWEİ WATCH 4 AKILLI SAAT ASİL TALİHLİLER