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AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.12.2023 tarih ve E-58259698-255.01.02-48325 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 10.12.2023 (Saat 00.01) – 10.01.2024 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Akbank Mobil kampanyasına 439.460 iştirakçi katılmıştır. İşte Huawei Watch 4 Pro Akıllı Saat ve Huawei Watch 4 Akıllı Saat kazanan asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

AKBANK Huawei Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Huawei Watch 4 Pro Akıllı Saat ve Huawei Watch 4 Akıllı Saat kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

HUAWEİ WATCH 4 PRO AKILLI SAAT ASİL TALİHLİLER

HUAWEİ WATCH 4 PRO AKILLI SAAT YEDEK TALİHLİLER

HUAWEİ WATCH 4 AKILLI SAAT ASİL TALİHLİLER

HUAWEİ WATCH 4 AKILLI SAAT YEDEK TALİHLİLER

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