Üstün zeki testi: Hangi at farklı? Saniyesinde bulanların IQ’su çok yüksek çıkıyor

Resimde yer alan dört at birbirine oldukça benziyor. Ancak bu atların içinde biri diğerlerinden farklı bir detay içeriyor. Bu zeka bulmacası göz ve zihni çalıştırmak adına oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Siz de hazırsanız 15 saniye içinde farklı olan atı aramaya başlayabiliriz.