Üstün zeki testi: Hangi at farklı? Saniyesinde bulanların IQ’su çok yüksek çıkıyor

Resimde yer alan dört at birbirine oldukça benziyor. Ancak bu atların içinde biri diğerlerinden farklı bir detay içeriyor. Bu zeka bulmacası göz ve zihni çalıştırmak adına oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Siz de hazırsanız 15 saniye içinde farklı olan atı aramaya başlayabiliriz.
DETAYLI İNCELEME İÇİN İLK İPUCU
Öncelikle atların detaylarına odaklanmak gerekiyor. İlk ipucu olarak atların ayaklarına yakından bakabilirsiniz.
Bu bulmaca farklılığı oldukça ince bir detayda barındırdığı için ilk bakışta fark edilmesi zor olabilir. Gözlerinizi atların tüylerine, gözlerine, toynağına ve kuyruğuna odaklayarak farklı olan atı tespit edebilirsiniz.