Parla seferberliği sonuç verdi! Türkiye Binbaşı Kupan’ın SMA hastası minik kızı Parla’ya sahip çıktı





Aralık ayında Covid-19'u atlatan Parla bebeğin kampanyası, baba Ergin Kupan'ın video ile çağrıda bulunmasının ardından 2 günde yüzde 100'e ulaştı. Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi.