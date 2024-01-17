Parla seferberliği sonuç verdi! Türkiye Binbaşı Kupan’ın SMA hastası minik kızı Parla’ya sahip çıktı

İzmir'de Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.
İzmir'de Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.
Aralık ayında Covid-19'u atlatan Parla bebeğin kampanyası, baba Ergin Kupan'ın video ile çağrıda bulunmasının ardından 2 günde yüzde 100'e ulaştı. Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi.
VATAN SANA EVLADIN BİZE EMANET
Yardımseverler, "Vatan sana, evladın bize emanet binbaşım", "Damlaya damlaya parlatalım", "Askerlik binbaşımızın vatan borcuysa, bizim de vatan borcumuz Parla'yı yaşatmaktır" gibi yorumlar yaptı.