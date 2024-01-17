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Mersin'de katliam gibi kaza! 9 ölü 30 yaralı

Marmaris- Mardin seferini yapan yolcu otobüsü, Mersin’de sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizliği nedeniyle virajı alamadı. Yan yattı. Can pazarı yaşandı. Yaralılar ise çaresizliği anlattı: Şoförü şikayet ettik ancak fayda etmedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Mersin’de katliam gibi kaza! 9 ölü 30 yaralı

Korkunç kaza, dün saat 01.15'te Mersin-Antalya yolu üzerince Aydıncık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris-Mardin seferini yapan Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki Dilmenler Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, aşırı hız yaptı.

Sürücünün dikkatsizliğiyle facia yaşandı. Araç, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçip yuvarlandı.


Kaza sonrası pazarı yaşandı. Şoför Hüseyin Taysun, yolculardan Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi hayata gözlerini kapadı. 30 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yolculardan hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü söyleyerek, "Şoförü çok şikayet ettik, çare olmadı" ifadesini kullandı.

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