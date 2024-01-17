Mersin’de katliam gibi kaza! 9 ölü 30 yaralı



Kaza sonrası pazarı yaşandı. Şoför Hüseyin Taysun, yolculardan Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi hayata gözlerini kapadı. 30 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yolculardan hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü söyleyerek, "Şoförü çok şikayet ettik, çare olmadı" ifadesini kullandı.

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