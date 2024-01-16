SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 19:08 Güncelleme 16 Ocak 2024, 19:08
Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun, Gökgöl Mağarası mevkisinde meydana geldi.

Siyami Ovalı (48) yönetimindeki 16 RS 302 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı.

Yol kenarına savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ramazan Özsaraç (31) ve Serkan Kütüklü (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Terör partisi DEM’le çanak tutan CHP’li Özgür Özel’e İYİ Parti’den bombardıman: PKK’ya yaslananlarla aynı safta durmayacağız
EMEKLİLERE EŞİT ZAM 2 FORMÜL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! EYT’liler de zamdan yararlanabilecek mi?
SON DAKİKA