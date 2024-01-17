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İzmir'de kozmetik deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... İzmir'de bir kozmetik deposunda patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 10:55 Güncelleme 17 Ocak 2024, 10:55
İzmir’de kozmetik deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda yangın çıktı.

İzmir Çiğli'de depo yangını:1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı.

Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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