Bakırköy’de yangın paniği! Yer altı çarşısını dumanlar bastı

İstanbul Bakırköy 'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu.

"ÇARŞIYI DUMANLAR SARDI"

Esnaf Murat Polat, "Burada elektrik patlaması oldu, eski kablolardan dolayı. Aşağı çarşıyı dumanlar sardı. Sağlık ekipleri falan geldi. Şuan için bir sorun yok. Dumandan etkilenenler oldu, onlarda sağlık ekipleri müdahale etti." dedi