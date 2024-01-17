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Bakırköy'de yangın paniği! Yer altı çarşısını dumanlar bastı

İstanbul Bakırköy'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 13:27 Güncelleme 17 Ocak 2024, 13:27
Bakırköy’de yangın paniği! Yer altı çarşısını dumanlar bastı

İstanbul Bakırköy'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu.

Yangın, 11.40 sıralarında Cevizlik Mahallesi Fahri Korkut Caddesi'nde ki yeraltı elektrik hattında çıktı.

Kablolardan çıkan dumanlar, yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

"ÇARŞIYI DUMANLAR SARDI"
Esnaf Murat Polat, "Burada elektrik patlaması oldu, eski kablolardan dolayı. Aşağı çarşıyı dumanlar sardı. Sağlık ekipleri falan geldi. Şuan için bir sorun yok. Dumandan etkilenenler oldu, onlarda sağlık ekipleri müdahale etti." dedi

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