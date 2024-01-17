Futbolcu Selin trafik kazası geçirmişti! Selin beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü

Trabzonspor altyapısı oyuncularından, lise öğrencisi Selin Yılmaz'a geçen yıl araba çarptı. Bu sırada beyninde kısaca "AVM" olarak adlandırılan beyin damar yumağı bulunduğu saptandı. Doğuştan gelen ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek rahatsızlığı sebebiyle Trabzon'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Tekrar yeşil sahaların tozunu attırmaya hazırlanan Yılmaz, "Futbol şehrinde doğdum, büyüdüm, bu spora sevdalandım, Trabzonspor'a da aşığım" dedi.

GASPÇILARI PASPAS YAPTI İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi. O sırada başka bir çalışan, durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Yusuf T ., Can K . ve Samet Ç. polis tarafından yakalandı.





SIR DOLU CİNAYET

Hatay'da evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir (41), 21 gün önce kayıplara karıştı. Ailesi, Özdemir'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıktı. Arama çalışması başlatıldı. Korkunç gerçeği ise Anlı, açıkladı. Çalılıkların arkasında Özdemir'in cesedinin bulunduğunu aktardı. Koku olmadığını belirterek, cesedin buraya atılmış olabileceği açıklamasını yaptı. Cesedin bulunduğu yerde sebze ve meyvelerin konulmuş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu sebzelerin ve meyvelerin konulma amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğu anlaşıldı.