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Futbolcu Selin trafik kazası geçirmişti! Selin beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü

Trabzonsporlu Selin, trafik kazası geçirdi. Bu sırada beyin damarlarında sorun olduğu tespit edildi. Mucize eseri iyileşip sahalara geri geldi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Futbolcu Selin trafik kazası geçirmişti! Selin beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü

Trabzonspor altyapısı oyuncularından, lise öğrencisi Selin Yılmaz'a geçen yıl araba çarptı. Bu sırada beyninde kısaca "AVM" olarak adlandırılan beyin damar yumağı bulunduğu saptandı. Doğuştan gelen ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek rahatsızlığı sebebiyle Trabzon'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Tekrar yeşil sahaların tozunu attırmaya hazırlanan Yılmaz, "Futbol şehrinde doğdum, büyüdüm, bu spora sevdalandım, Trabzonspor'a da aşığım" dedi.


GASPÇILARI PASPAS YAPTI
İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi. O sırada başka bir çalışan, durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Yusuf T., Can K. ve Samet Ç. polis tarafından yakalandı.



SIR DOLU CİNAYET
Hatay'da evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir (41), 21 gün önce kayıplara karıştı. Ailesi, Özdemir'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıktı. Arama çalışması başlatıldı. Korkunç gerçeği ise Anlı, açıkladı. Çalılıkların arkasında Özdemir'in cesedinin bulunduğunu aktardı. Koku olmadığını belirterek, cesedin buraya atılmış olabileceği açıklamasını yaptı. Cesedin bulunduğu yerde sebze ve meyvelerin konulmuş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu sebzelerin ve meyvelerin konulma amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğu anlaşıldı.


27 YILLIK ESRAR ÇÖZÜLDÜ
Trabzon'da Arzu Emine Demirbaş, 40 günlükken çocuk esirgeme kurumuna verildi. 27 yıl sonra ise hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Erol, Arzu Emine ile annesi Hatice'yi stüdyoda bir araya getirdi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı: 4 defa kalp krizi geçirdim. Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç. 10 sene psikolojik tedavi gördüm.



194 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 194 milyon 267 bin lira devretti. 5 bilenler 73 bin 605'er, 4 bilenler bin 391'er. 3 bilenler 80'er, 2 bilenler 9'ar lira ikramiye alacak.


VAZODAN İNTİHARA!
Aksaray'da geçtiğimiz günlerde Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56), birbirlerine vazoyla saldırdı. Gündeme yerleşen çift, dün yine tartıştı. Evden ayrılan Mevlüt Ç, kızının 3. katındaki evinin balkonundan atlayarak canına kıydı.


RE'VİZE'
İtalya'ya gitmek için yaptığı Schengen vizesi başvurusu reddedilen Filipinli kadının vize başvurusu, Taylor Swift konserine katılacağını kanıtladıktan sonra onaylandı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden red cevabı alan 44 kişinin Swift sayesinde vize sorununun çözüldüğü ortaya çıktı.


KİEV'İN SiGORTASI
2000-2016 periyodunda Rus enerji devi Gazprom'un Başkan Yardımcılığı ve sözcülüğünü yapan Igor Volobuyev, Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor. Bu durum Kremlin'i çılgına çevirdi. Putin'in ölüm emrini verdiği 52 Volobuyev'in 1 milyar dolar serveti var. Igor Volobuyev, Zelenski'den sonra Ukrayna'nın devlet başkanı olacağı iddia edildi.



ZAFERİN ŞİFRESİ
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilki Iowa'da yapıldı. "Köpek gibi hasta olsanız da, dondurucu soğuk olsa da sandığa geleceksiniz. ABD'yi geri almalıyız" diyen Trump, yüzde 51 De Santis yüzde 20, Nikki Haley ise yüzde 19 oy aldı. Uzmanlar, Trump'ın tarihi çağrısının etkili olduğunu söyledi.

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