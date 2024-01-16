Manisa’da dehşet anları: Boşandığı kocasını tüfekle öldüren kadın tutuklandı

Korkunç olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti.