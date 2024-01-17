Avusturya’da Türk damada nikah masasında büyük şok! Sınır dışı edildi

Avusturya 'nın başkenti Viyana 'da film gibi bir olay yaşandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 27 yaşındaki Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula evlenmek için nikah dairesinden gün aldı. Çiftin önceki gün de nikahı vardı. Çift henüz evlenmeye "evet" dememişken bir anda salona giren 12 Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkili Hamza'yı hiç beklemediği bir anda yakaladı.

Hamza'nın ülkede kaçak kaldığını söyleyen yetkililer genç adamı nikah masasından kaldırdı. Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi. Klammer, adamın Avusturya'da yasa dışı olduğunu da açıkladı. Gelin Gundula gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı: Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi. Ne olur kocamı göndermeyin.