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Her yıl 800 bin insanı tek ısırıkla öldüren hayvan! Kapıdan kovsan bacadan giriyor

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan sivrisinekler insanlık tarihinde büyük bir etki yaratmıştır. Yapılan araştırmalar sivrisineklerin 52 milyar insanın ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu, bugüne kadar dünyada yaşamış 109 milyar insanın yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar her yıl 800 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuyor.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:00 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:00
Her yıl 800 bin insanı tek ısırıkla öldüren hayvan! Kapıdan kovsan bacadan giriyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırmalarına göre, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını yitiriyor. Sivrisineklerin yaydığı başlıca hastalıklar arasında sıtma, Zika virüsü, Batı Nil virüsü, dengue ateşi, chikungunya ve sarı humma bulunuyor.

Tarihçi yazar Timothy Winegard, sivrisinekler üzerine kapsamlı bir çalışma yaparak, bu küçük ancak ölümcül hayvanların insanlık üzerindeki etkisini detaylandırdı. Winegard, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden bugüne kadar 52 milyar insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor.

SİVRİSİNEKTEN KORUNMA YOLLARI

Sivrisineklerin yaydığı tehlikelerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Bu önlemler arasında, sivrisinek üremesini önlemek için su birikintilerini temizlemek, etkili böcek kovucuları kullanmak ve cildi koruyacak şekilde giyinmek yer alır. Ayrıca, hamile kadınlar ve aşırı kilolu veya obez insanlar gibi yüksek dinlenme metabolizma hızına sahip olanlar, sivrisinekler için daha çekici olabilir. Bu grupların ekstra dikkatli olması önerilir.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEMLER

Sivrisinek ısırıklarına neden olan bazı faktörler arasında, 0 kan grubuna sahip olmak, ter yoluyla daha fazla kimyasal salgılamak, laktik asit ve amonyak üretmek, fazla karbondioksit çıkarmak ve yüksek vücut ısısına sahip olmak bulunur.

Koyu renkli giysiler giymek ve fazla hareket etmek de sivrisinekleri çekebilir. Bu bilgiler ışığında, sivrisinek ısırıklarından korunmak için bireylerin kendilerine uygun önlemleri alması büyük önem taşır.

HER 12 SANİYEDE BİR CAN

Günümüzde hâlâ her 12 saniyede bir kişi, sivrisineklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu istatistik, sivrisineklerin hala ciddi bir küresel sağlık sorunu olduğunu gösteriyor.

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