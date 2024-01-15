Her yıl 800 bin insanı tek ısırıkla öldüren hayvan! Kapıdan kovsan bacadan giriyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırmalarına göre, sivri sinek lerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını yitiriyor. Sivrisineklerin yaydığı başlıca hastalıklar arasında sıtma, Zika virüsü, Batı Nil virüsü, dengue ateşi, chikungunya ve sarı humma bulunuyor.

Tarihçi yazar Timothy Winegard, sivri sinek ler üzerine kapsamlı bir çalışma yaparak, bu küçük ancak ölümcül hayvanların insanlık üzerindeki etkisini detaylandırdı. Winegard, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden bugüne kadar 52 milyar insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor.

SİVRİSİNEKTEN KORUNMA YOLLARI

Sivrisineklerin yaydığı tehlikelerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Bu önlemler arasında, sivrisinek üremesini önlemek için su birikintilerini temizlemek, etkili böcek kovucuları kullanmak ve cildi koruyacak şekilde giyinmek yer alır. Ayrıca, hamile kadınlar ve aşırı kilolu veya obez insanlar gibi yüksek dinlenme metabolizma hızına sahip olanlar, sivrisinekler için daha çekici olabilir. Bu grupların ekstra dikkatli olması önerilir.