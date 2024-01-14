Kayseri’de soba faciası! Baba ile oğul hayatını kaybetti

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adnan ve Berat İlhami N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından talihsiz baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı