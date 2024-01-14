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Kayseri'de soba faciası! Baba ile oğul hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğlu yaşamını yitirdi. İncelemelerin ardından talihsiz baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 23:32 Güncelleme 14 Ocak 2024, 23:32
Kayseri’de soba faciası! Baba ile oğul hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Adnan N. (46) ve oğlu Berat İlhami N.'den (9) haber alamayan yakınları yaşadıkları eve geldi.

Baba ve oğlunu evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adnan ve Berat İlhami N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından talihsiz baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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