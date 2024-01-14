SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır’da işyerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var mı?

Diyarbakır’da gayrimenkul firmasına ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 23:25 Güncelleme 14 Ocak 2024, 23:25
Diyarbakır’da işyerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var mı?

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir gayrimenkul firmasına ait iş yerinde meydana geldi.



İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, ara sokaktan çıkarak, kapalı durumdaki Ş.A.'ya ait iş yerinin önüne gelip, tabancayla üst üste ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Çevrede 10 boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA