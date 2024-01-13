Türkiye-Gürcistan sınırında firari inek alarmı: Gürcü köylüler, sahibine ulaşmak için Türkiye’ye haber saldı

Muratlı ve Kırnati köyü, 1921'de birbirinden ayrıldı. Kırnati Gürcü (Sovyet Rusya), Muratlı ise Türkiye'de kaldı. İki köyün sınırını Çoruh Nehri de ayırmış durumdaydı. İşte bu sınırda ilginç bir olay yaşandı. Türkiye tarafından sınırı geçen bir inek Kırnati'de başı boş dolaştı.