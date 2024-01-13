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Türkiye-Gürcistan sınırında firari inek alarmı: Gürcü köylüler, sahibine ulaşmak için Türkiye’ye haber saldı

Artvin’in Muratlı Köyü’nden kaçan inek, Çoruh Nehri’ni aştı. Gürcistan’ın Kırnati Köyü’ne vardı. Gürcü köylüler, sahibine ulaşmak için Türkiye’ye haber saldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Türkiye-Gürcistan sınırında firari inek alarmı: Gürcü köylüler, sahibine ulaşmak için Türkiye’ye haber saldı

Muratlı ve Kırnati köyü, 1921'de birbirinden ayrıldı. Kırnati Gürcü (Sovyet Rusya), Muratlı ise Türkiye'de kaldı. İki köyün sınırını Çoruh Nehri de ayırmış durumdaydı. İşte bu sınırda ilginç bir olay yaşandı. Türkiye tarafından sınırı geçen bir inek Kırnati'de başı boş dolaştı.

Gürcü halkı, soğuk havalarda ineğin dışarda kalmasına razı olmadı. Bakımını üstlendi. Kırnati Köyü sakinlerinden Muradi Geladze, "Hayvanlar bizim tarafa geçebiliyor, bizimkiler de Artvin'e gidiyor. Ordaki komşularımız bizim hayvanlara bakıyor biz de onların hayvanlarına bakıyoruz. İneğin sahibini arıyoruz" dedi.

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