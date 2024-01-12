AK Parti Mersin Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Mersin'in seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.
AK PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptıklarını hatırlattı.
Bu hafta pazar günü de Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız." dedi.
MHP
MHP Mersin'in illeri için aday listesini açıkladı.
ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç
BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya
ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç
ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara
GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge
MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker
SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok
TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat
TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz
CHP
CHP ilçe ilçe Mersin Belediye Başkan adayları açıklandı.
MERSİN: VAHAP SEÇER
MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ
MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA
MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ
MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK
MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ
MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE
MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER
MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT
MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT
MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ
MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.