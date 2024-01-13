Recep ayında kılıncak 20, 30, 50 rekatlık namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Üç aylar namazları nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Üç Ayların ilk günü olan Recep ayının başlamasıyla birlikte, özellikle ibadetlerine yönelik aramalar arttı. Bu mübarek aylarda gündeme gelen 20 - 30 rekatlık namazlar, müminlerin manevi atmosferi zenginleştirmek ve Allah'a daha yakın olmak için tercih ettiği ibadetler arasında yer alıyor. İşte Üç aylar namazının nasıl kılınacağı ve Recep ayı için 20 - 30 rekatlık namazın niyeti...

ÜÇ AYLAR NAMAZLARI NASIL KILINIR?

🔹 Üç aylarda bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınır. Fakat Recep ayının ilk gecesine mahsus bir namaz da vardır. Toplamda 20 rekat olarak kılınacak Recep ayı ilk gece namazı ikişer rekat halinde kılınır. Bu gece için niyet edilir. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas suresi okunarak iki rekatta bir selam verilir.

🔹 Enes (RA)'dan rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) Recep ayında kılınan namaz için şöyle buyurur:

"Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi"