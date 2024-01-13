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Recep ayında kılıncak 20, 30, 50 rekatlık namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Üç aylar namazları nasıl kılınır, kaç rekattır?

Üç aylar, her gününde ve her saatinde ayrı bir fazilet barındırdığına inanılan kutsal bir zaman dilimidir. Vatandaşlar, bu mübarek aylarda nasıl dua edilmesi gerektiğini ve ibadetlerini nasıl yerine getirmeleri gerektiğini merak ediyorlar. Üç aylar namazının nasıl kılınacağı, kaç rekatta olduğu gibi sorular, bu dönemde sıklıkla araştırılıyor. Üç aylar nafile namazının kılınışı ve Recep ayında 20 rekatlık namaz için nasıl niyet edilmesi gerektiği de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte bu konular hakkında detaylar:

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 11:20 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:20
Recep ayında kılıncak 20, 30, 50 rekatlık namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Üç aylar namazları nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Üç Ayların ilk günü olan Recep ayının başlamasıyla birlikte, özellikle ibadetlerine yönelik aramalar arttı. Bu mübarek aylarda gündeme gelen 20 - 30 rekatlık namazlar, müminlerin manevi atmosferi zenginleştirmek ve Allah'a daha yakın olmak için tercih ettiği ibadetler arasında yer alıyor. İşte Üç aylar namazının nasıl kılınacağı ve Recep ayı için 20 - 30 rekatlık namazın niyeti...

ÜÇ AYLAR NAMAZLARI NASIL KILINIR?

🔹 Üç aylarda bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınır. Fakat Recep ayının ilk gecesine mahsus bir namaz da vardır. Toplamda 20 rekat olarak kılınacak Recep ayı ilk gece namazı ikişer rekat halinde kılınır. Bu gece için niyet edilir. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas suresi okunarak iki rekatta bir selam verilir.

🔹 Enes (RA)'dan rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) Recep ayında kılınan namaz için şöyle buyurur:

"Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi"

KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZI KILMAK

🔹 Üç aylar için belli bir namaz ibadeti bulunmasa da bu dönemi bir vesile olarak görüp geçmişte kılmadığımız vakit namazların bir listesini oluşturarak bunların kazalarını ifa edebiliriz.

🔹 Kaza namazımız yoksa nafile namazlarımızın sayısını bu süreçte arttırabiliriz. Bilhassa namaz kılmayı bilmiyor ya da karıştırıyorsanız namaz rekâtlarını ve namazın kılınışı ile ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaz Nedir?

Recep ayında kılınan 30 ve 50 rekat namazlar Recep ayı namazları olarak isimlendirilmektedir. Recep ayı da üç ayların başlangıcı olarak bilinen bir aylık süredir. Bu sürenin başında yani Recep ayının 1 ve 10'u arasında toplam 10 rekat namaz kılınabilir. Diğer rekatlarda Recep ayı süresi boyunca her gün olacak şekilde gerçekleştirilerek 30 rekat ve 50 rekat bu namazın tamamlanması gerçekleşir.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

Recep ayında kılınacak bu 30 rekat ve 50 rekat namaz Recep ayının ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü, dördüncü 10 günü şeklinde kılınmaktadır.

Recep ayının bu günlerinde sadece birer defa kılınacak 10 rekat hacet namazı vardır. Hacet namazı Recep ayının 1 ve 10 arasında, 11 ile 20 arasında ve 21 ile 30 arasında kılınır. Bu üç dönemde de hacet namazının kılınışı aynıdır. Burada farklı olan namazların sonlarında okunan dualardır. Aynı zamanda bu namazları akşamdan sonra ya da yatsıdan sonra da kılabilirsiniz. Sadece cuma ve pazartesi gecelerinde bu namazlar özellikle teheccüd vaktinde kılınması uygun görülür.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Recep ayında kılınacak 30 ve 50 rekat namaza şöyle niyet edilir:

Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kayıt eyle.

Recep ayı ile ilgili Diyanet Kurulu Sitesinde şöyle bir bilgi yer almaktadır:

Ülkemizde de yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır bir "Üç Aylar" geleneği oluşmuş; "Ramazana hazırlık" Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfireti, bu gecelerde mü'min- ler üzerine yağmur gibi yağar. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili, Allah Te- âlâ'nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir.

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