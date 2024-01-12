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Ceza kesileceğini öğrenince ortalık karıştı! Otomobilini ateşe verdi

Son dakika haberleri... Sivas’ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 17:47 Güncelleme 12 Ocak 2024, 17:47
Ceza kesileceğini öğrenince ortalık karıştı! Otomobilini ateşe verdi

Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli sürücü, 42 R 1449 plakalı otomobille ilerlerken polis çevirmesinde durdu.

CEZA YAZILACAĞINI DUYUNCA ARACI YAKTI
Aracın muayenesi ve sigortası olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, bagajdaki benzini alıp aracın üzerine dökerek ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI
Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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