Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: "Taha’nın mutfağından başka yerde uyuyamıyorum"

Hatay Yayladağı'nda yaşayan Taha Duymaz (19), yemek tarifleri ile sosyal medyada fenomen haline geldi. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler onu hayallerini yıktı. Kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay Antakya'da teyzesinin evinde depreme yakalandı. Kardeşleriyle enkazda kaldı.





Ne yazık ki hiçbiri kurtarılamadı. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Depremden bu yana Taha'nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini belirten anne Duymaz şunları söyledi: