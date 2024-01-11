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Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta?

Regaip Kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan özel gecelerden biridir. 11 Ocak 2024'te idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde, müminlerin bu geceyi ibadetle geçirmeleri önerilir. Bu kutsal gece, manevi anlamda özel ibadetlerle ve dualarla değerlendirilir. Regaip Kandili namazı genellikle yatsı namazından sonra kılınır. Bu, gecenin manevi atmosferini daha da artırır ve müminlere huzurlu bir ibadet imkanı sunar. Regaip Kandili namazı evde kılınabilir. Bu özel gecede camilerde toplu ibadetler düzenlense de, evde kılınan ibadetler de aynı derecede değerlidir.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:16 Güncelleme 11 Ocak 2024, 15:03
Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta?

Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu önemli gecede namaz kılmak isteyenler ''Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili namazına ilişkin bilgiler...

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REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR 2024?

Üç ayların başlangıcıyla birlikte manevi bir yolculuğa adım atan Müslümanlar için önemli bir an geldi. Receb ayının ilk manevi günü olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecede müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua ederler ve nafile namazlar kılarlar.

Regaip Kandili için özel namaz ve vakit yoktur. Fakat akşam veya yatsı namazının ardından kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatinde de kılınabilir.

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

REGAİP KANDİLİ'NDE EVDE NAMAZ KILINIR MI?

Regaip Kandili'nde evde namaz kılınabilir. Nafile namazlar, genel olarak cami, mescit veya evde kılınabilir. Regaip Kandili namazı da bu kapsamda evde kılınabilen nafile namazlardan biridir.

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