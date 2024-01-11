Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR 2024? Üç ayların başlangıcıyla birlikte manevi bir yolculuğa adım atan Müslümanlar için önemli bir an geldi. Receb ayının ilk manevi günü olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecede müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua ederler ve nafile namazlar kılarlar. Regaip Kandili için özel namaz ve vakit yoktur. Fakat akşam veya yatsı namazının ardından kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatinde de kılınabilir.

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre; Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.