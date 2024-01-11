Özel okul ücretlerine yüzde 60’a yakın zam yolda! Veliler isyan bayrağı açtı

Kolejlerdeki zam tartışması büyüyor! Çoğu okul, henüz resmi rakam vermiyor ama hesaplamalar, yüzde 60 civarında seyrediyor! Sektör temsilcileri ise çeşitli bahaneler öne sürüp yüzde yüz artış istiyor.





Yüzde 60 zam oranı ile ortalama kolejlerin ücretleri 200 bin TL'yi aşıyor. Robert Kolej 1 milyon, Saint Michel 440 bin, Saint-Joseph 610 bin TL'ye fırlıyor. Veliler de isyan bayrağı açıyor: Özel okullar frenlensin!