Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Ocak ayı bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp dönemleri ve MSB askerlik sevk tarihleri 2024

Yeni yıla girişin ardından 2024 Ocak ayı, bedelli askerlik başvurularını tamamlayan binlerce asker adayı için merak ve heyecan dolu geçiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru yapan adaylar, bu yıl askerlik görevlerini gerçekleştirecekleri yerleri ve celp tarihlerini öğrenme sürecine girmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan son dakika açıklamaları büyük bir önem arz ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.