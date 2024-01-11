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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Ocak ayı bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp dönemleri ve MSB askerlik sevk tarihleri 2024

Son olarak 29 Aralık 2023 tarihinde başvuruların sona erdiği bedelli askerlik sürecinde, binlerce aday, bedelli askerlik yerleri ve güncel ücret bilgilerini öğrenmek için bekleyişe geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, celp ve sevk tarihleriyle ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Ocak ayı bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 06:13 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:05
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Ocak ayı bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp dönemleri ve MSB askerlik sevk tarihleri 2024

Yeni yıla girişin ardından 2024 Ocak ayı, bedelli askerlik başvurularını tamamlayan binlerce asker adayı için merak ve heyecan dolu geçiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru yapan adaylar, bu yıl askerlik görevlerini gerçekleştirecekleri yerleri ve celp tarihlerini öğrenme sürecine girmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan son dakika açıklamaları büyük bir önem arz ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

Askere gitmeyi bekleyenler için önem arz eden bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

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