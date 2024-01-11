Diyanet Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları: Kısa, uzun dualar ve sureler... 🤲Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua!

Regaip Kandili, İslam alemi için Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği özel bir zaman olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, Allah'a yakınlaşmak, dualarla ve surelerle kendini arındırmak isteyen müminler için büyük bir fırsattır. Peki, bu özel gecede hangi dualar okunur ve Peygamber Efendimiz bu gece ne gibi ibadetlerde bulunurdu? Regaip Kandili, İslam takviminde Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir ve mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir gecedir. Bu gece, Allah'ın kullarına sunduğu sonsuz rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Müslümanlar bu geceyi, dualarla, surelerle ve ibadetlerle geçirerek, manevi bir temizlenme ve arınma yaşarlar.

REGAİP KANDİLİ DUALARI

Duanın önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz her zaman dua etmek gerekir. Bununla birlikte dua ve istiğfarların çokça kabul edildiği zamanlar ve mekanlar vardır. İşte idrak ettiğimiz Regaip Gecesi böyle bir zaman dilimidir. Böyle gün ve geceleri vesile kılarak hayatın çeşitli sıkıntıları ile nefsin şiddetli baskıları karşısında mücadelede yorgun düşen ruhlarımıza dua ve niyazla yeniden heyecan ve coşku kazandırmalıyız. Sadece kendimiz için değil, ümmet şuuruyla bütün Müslümanlar için de dualar edebilmeliyiz. O halde geliniz bu gece başta Rabbimiz olmak üzere, kendimiz, çevremiz ve tüm varlıklara karşı tutumumuzun muhasebesini yapalım. Davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirelim. Geçmişin kirlerinden arınarak gelecek için yeni ve tertemiz sayfalar açmak için gayret sarf edelim. Allah'a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirelim."