Bu gece nasıl ibadet edilmeli, Kandil gecesi hangi dualar okunur? Regaib Kandili okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetleri nedir?

Regaip Kandili, manevi huzur ve içsel yenilenme için önemli bir fırsattır. Bu özel gecede yapılan ibadetler, dualar ve zikirler, müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Anlamı: "Kuvvet ve güç ancak yüce ve büyük olan Allah'tandır."

Regaip Kandili, İslam inancında özel bir yere sahip olan, manevi değeri yüksek bir gecedir. Bu mübarek gecede, müminlerin okuyabileceği zikirler ve tesbihler aşağıda listelenmiştir:

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve manevi yenilenmenin müjdecisi olarak kabul edilir. Bu özel gecede yapılan zikirler ve tesbihler, kişinin iç dünyasına huzur ve sakinlik kazandırırken, Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Bu zikirler, Regaip Kandili'nin manevi atmosferine uygun bir şekilde, içtenlikle edilir ve müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi uyanışı ve içsel arınmayı temsil eder. Bu özel gecede yapılan her türlü ibadet ve zikir, müminlerin ruhani yolculuklarında önemli bir yere sahiptir. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaib Kandili yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi! Eller Filistin için semaya açıldı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul ve yurdun dört bir yanında camilerde idrak edildi. Kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camilere akın eden vatandaşlar ellerini semaya Filistin halkı için açtı. Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi. Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'te bulunan Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarında, namaz öncesinde camii imamı tarafından vaaz verildi. Cemaat hep bir ağızdan salavatlar getirdi.

Vakti gelince ise yatsı namazı kılındı. Pendik'te camiye gelen cemaat, üç ayların gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Fatih Camii'nde, namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından lokum ikram edildi.