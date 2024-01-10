Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu yapıldı! Yeni dönem resmen başladı! Artık plakasına taktırmayan herkes...

APP PLAKALAR APP (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen, daha büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakalar, özellikle modifiye tutkunları arasında popüler.

Ancak 2017 yılından bu yana bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasal değil ve para cezası uygulanıyor. Ayrıca, bu plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

PLAKA CEZALARI NE KADAR OLDU? 2024 yılı itibariyle, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesinin cezası 2.647 TL olarak belirlenmiş durumda. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.