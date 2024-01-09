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Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor 2024? Regaip Kandili önemi nedir? Üç aylar ne zaman idrak edilecek 2024?

Regaip Kandili, İslam kültüründe önemli bir gecedir. Hicri takvime göre yedinci ay olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak adlandırılır. Bu sene kandilin hangi güne denk geldiği merak edilmeye başlandı. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi gün 2024? Regaip Kandili önemi nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 11:09 Güncelleme 09 Ocak 2024, 11:09
Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor 2024? Regaip Kandili önemi nedir? Üç aylar ne zaman idrak edilecek 2024?

Müslümanlar için önemli dini olayları içinde barındıran Üç Aylar, Regaip, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi gibi özel günleri içeren bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu aylar, dini hissiyatın arttığı, ibadet yoğunluğunun zirveye ulaştığı ve gündelik hayatın sorgulandığı, yenilendiği ve zenginleştirildiği bir süreci işaret eder.

REGAİP KANDİLİ 2024 NE ZAMAN?

Regaip Kandili 2024 yılı içerisinde 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cumaya bağlayan gece eda edilecek. Regaip Kandili aynı zamanda Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib'in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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