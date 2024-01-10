Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti! Uzel’in cenazesi Türkiye’ye getirildi



AŞIRI KORKUNÇ

Dünya Sağlık Örgütü, COVID- 19'un alt varyantı JN.1'i, "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde sınıflandırdı. Virüs, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya, Malezya'da yaygınlaştı. Türkiye için henüz veri bulunmadı. Ancak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini aktardı. Tedirgin edici açıklamalar yaptı:

- JN.1, COVID-19'un başka bir varyantı olan Omicron'dan farklılaştığı için nasıl ağır hastalık yapabileceğini öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi tablolara neden oluyor. Genç bireylerde de ağır tablolar tanımlanıyor. Öte yandan İtalya'da solunum yolu hastalığı enfeksiyon oranları rekor seviyeye ulaştı. İspanya'da ise hastanelerde maske takılmasının zorunlu hale gelebileceği öğrenildi.

(BURCU ŞEN)