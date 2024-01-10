PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti! Uzel'in cenazesi Türkiye'ye getirildi

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ses sanatçılarından Yüksel Uzel, geçtiğimiz günlerde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzel'in cenazesi Türkiye'ye getirildi. Sarıyer Yeniköy Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılındı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti! Uzel’in cenazesi Türkiye’ye getirildi

Uzun süredir Güney Afrika'da yaşayan Türk Sanat Müziği'nin ünlü ses sanatçılarından Yüksel Uzel, geçtiğimiz günlerde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük üzüntüye boğuldu. Uzel'in cenazesi Türkiye'ye getirildi. Sarıyer Yeniköy Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi. (MUSTAFA KAYA)


AŞIRI KORKUNÇ
Dünya Sağlık Örgütü, COVID- 19'un alt varyantı JN.1'i, "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde sınıflandırdı. Virüs, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya, Malezya'da yaygınlaştı. Türkiye için henüz veri bulunmadı. Ancak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini aktardı. Tedirgin edici açıklamalar yaptı:
- JN.1, COVID-19'un başka bir varyantı olan Omicron'dan farklılaştığı için nasıl ağır hastalık yapabileceğini öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi tablolara neden oluyor. Genç bireylerde de ağır tablolar tanımlanıyor. Öte yandan İtalya'da solunum yolu hastalığı enfeksiyon oranları rekor seviyeye ulaştı. İspanya'da ise hastanelerde maske takılmasının zorunlu hale gelebileceği öğrenildi.
(BURCU ŞEN)


BİR 'BAVUL' DOLUSU SKANDAL
Almanya Düsseldorf'tan İstanbul'a inen uçakta tuhaf bir olay yaşandı. İki gurbetçi ailenin para dolu valizlerinin yanlış barkod işlemi nedeniyle Mısır'a gönderildiği anlaşıldı. Valizler 5 gün sonra sahiplerine ulaştırıldı. Ancak içlerindeki 32 bin 850 euro'nun olmadığı ortaya çıktı. Mağdur Murat Gök, "Herkese Sabiha Gökçen barkodu basılıyor da neden iki tane içinde para olan el bagajlarına başka barkod basılıyor" ifadesini kullandı. Hukuki yollara başvuracağını açıkladı.


SALGIN HASTA MI
İstanbul'da Fatih Camii'ne gelen Ömer Salgın, İmam Galip Usta'yı (58) göğsünden, hafızlık talebesi Bilal Erdem'i (20) sırtından bıçakladı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan saldırganın bir gün önce Bursa'da boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyageri darp ettiği ortaya çıktı. Cep telefonu, sosyal medya hesapları ve banka hesapları inceleme altına alınan Salgın'ın 2028'e kadar ruhsatlı tüfeğinin bile olduğu anlaşıldı. Salgın'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının da araştırıldığı vurgulandı.


CANIM 'CİĞER'İM HOCAM
Siroz hastası Nurettin Açıl'a, 30 yıl önce ABD'de Prof. Dr. Şükrü Emre tarafından karaciğer nakli yapıldı. Yıllar sonra İzmir'e dönen Prof. Emre, İEÜ Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi'nde göreve başladı. Bunu duyan Açıl, kendisini hayata bağlayan hocayı hastanede ziyaret edip kendisine minnet duyduğunu anlattı.


TUNAHAN AYAKLANDI
Ankara'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşam savaşı veren Tunahan Yılmaz'ın vücudunda ısırılmadık bölge kalmadı. Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuğun yürümekte zorlandığı anlaşıldı. Yürekleri ağza getiren karenin ardından Tunahan'ın hastane görüntüleri de paylaşıldı.


175 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 175 milyon 697 bin lira devretti. 5 bilenler 69 bin 928'er, 4 bilenler 2 bin 12'şer, 3 bilenler 100'er, 2 bilenler 11'er lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
İşte T10F’den ilk görüntüler | Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak?
Hangi Kredi
SON DAKİKA