Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti! Uzel’in cenazesi Türkiye’ye getirildi

Uzun süredir Güney Afrika'da yaşayan Türk Sanat Müziği'nin ünlü ses sanatçılarından Yüksel Uzel, geçtiğimiz günlerde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük üzüntüye boğuldu. Uzel'in cenazesi Türkiye'ye getirildi. Sarıyer Yeniköy Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi. (MUSTAFA KAYA)
AŞIRI KORKUNÇ
Dünya Sağlık Örgütü, COVID- 19'un alt varyantı JN.1'i, "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde sınıflandırdı. Virüs, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya, Malezya'da yaygınlaştı. Türkiye için henüz veri bulunmadı. Ancak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini aktardı. Tedirgin edici açıklamalar yaptı:
- JN.1, COVID-19'un başka bir varyantı olan Omicron'dan farklılaştığı için nasıl ağır hastalık yapabileceğini öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi tablolara neden oluyor. Genç bireylerde de ağır tablolar tanımlanıyor. Öte yandan İtalya'da solunum yolu hastalığı enfeksiyon oranları rekor seviyeye ulaştı. İspanya'da ise hastanelerde maske takılmasının zorunlu hale gelebileceği öğrenildi.
(BURCU ŞEN)
BİR 'BAVUL' DOLUSU SKANDAL
Almanya Düsseldorf'tan İstanbul'a inen uçakta tuhaf bir olay yaşandı. İki gurbetçi ailenin para dolu valizlerinin yanlış barkod işlemi nedeniyle Mısır'a gönderildiği anlaşıldı. Valizler 5 gün sonra sahiplerine ulaştırıldı. Ancak içlerindeki 32 bin 850 euro'nun olmadığı ortaya çıktı. Mağdur Murat Gök, "Herkese Sabiha Gökçen barkodu basılıyor da neden iki tane içinde para olan el bagajlarına başka barkod basılıyor" ifadesini kullandı. Hukuki yollara başvuracağını açıkladı.