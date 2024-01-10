Ankara’da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı

Çöp kamyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı. Yolda yeni bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik önlemi alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN