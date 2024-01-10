TAKVİM'den İmamoğlu’na dost uyarısı! Ekrem kar geliyor aman "tatile çıkayım" deme

TARİH 17 AĞUSTOS 2019İstanbul'un dört bir yanını sel bastı! İmamoğlu, Bodrum'da tatile çıktı!
TARİH 17 AĞUSTOS 2019İstanbul'un dört bir yanını sel bastı! İmamoğlu, Bodrum'da tatile çıktı!
TARİH 24 OCAK 2020
Elazığ, sallandı. Kentte poz veren Ekrem Bey'in aslında Erzurum'a kayağa gittiği anlaşıldı!
TARİH 24 OCAK 2022
Yoğun kar, İstanbul'u felce uğrattı! İmamoğlu, İngiliz elçiyle balıkçıda keyif çattı
TARİH 9 TEMMUZ 2022
Megakenti resmen sel aldı! İmamoğlu, Fethiye'den mesaj attı: Tatilimi kesemem!
... VE BUGÜN
Meteoroloji yetkilileri, uyardı. İstanbul'da kar alarmı verilmeye başlandı! TAKVİM de dostça hatırlattı: Tutun Ekrem Bey'i bir yere gitmesin!