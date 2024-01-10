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TAKVİM'den İmamoğlu’na dost uyarısı! Ekrem kar geliyor aman "tatile çıkayım" deme

İstanbul'u sel aldı, İmamoğlu tatile çıktı. Kar yağdı, balıkçıya uğradı! Depremde kayakta, yağmurda Bodrum'daydı! Şimdi seçimler yaklaştı. Ekrem Bey'in koltuğu sallandı! Bize de uyarmak kaldı: Kar geliyor, buralarda olun!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
TAKVİM’den İmamoğlu’na dost uyarısı! Ekrem kar geliyor aman tatile çıkayım deme

TARİH 17 AĞUSTOS 2019İstanbul'un dört bir yanını sel bastı! İmamoğlu, Bodrum'da tatile çıktı!



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... VE BUGÜN
Meteoroloji yetkilileri, uyardı. İstanbul'da kar alarmı verilmeye başlandı! TAKVİM de dostça hatırlattı: Tutun Ekrem Bey'i bir yere gitmesin!

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