Psikolojisi bozuk! Dilan Polat’ın 11 gündür akıl hastanesinde yattığı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 2017'ye kadar sıradan bir doğum fotoğrafçısıydı. Ancak bir anda zenginleşmeye başladı. Herkes bu aşırı zenginliğin sırrını merak ederken Kasım ayında yapılan bir operasyon her şeyi açığa çıkardı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı. Ancak Dilan Polat'ın bir süredir cezaevi yerine akıl hastanesinde olduğu ortaya açıktı.
KAMERA İLE İZLENDİ
Çocukları ile ayrı düşen Dilan Polat'ın sık sık ağladığı belirtilirken, avukatları da psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kaldığı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yönetimi durumu savcılığa iletti. Savcı ise cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı.
Fenomen, 29 Aralık'ta Bakırköy'deki Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkikler sonucunda ise Polat'n hastaneye yatırılmasına karar verildi. Polat'ın odasının kamera tarafından izlendiği kaydedildi. Polat, tedavisinin ardından önceki gün tekrar cezaevine gönderildi.