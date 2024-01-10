Psikolojisi bozuk! Dilan Polat’ın 11 gündür akıl hastanesinde yattığı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 2017'ye kadar sıradan bir doğum fotoğrafçısıydı. Ancak bir anda zenginleşmeye başladı. Herkes bu aşırı zenginliğin sırrını merak ederken Kasım ayında yapılan bir operasyon her şeyi açığa çıkardı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı. Ancak Dilan Polat'ın bir süredir cezaevi yerine akıl hastanesinde olduğu ortaya açıktı.