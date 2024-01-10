HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Okullar tatil edildi! Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Edirne'nin Keşan, İpsala,Enez ve Uzunköprü ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.