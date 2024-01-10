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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı! Okullar tatil edildi! Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!

Ülkemiz soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Batı’da birçok ilde kar yağışı gerçekleşti. Meteoroloji hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarısında bulunurken 10 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda 8 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu.İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 07:59 Güncelleme 10 Ocak 2024, 08:09
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Okullar tatil edildi! Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yurt genelinde bazı illerde eğitime ara verildi.

Edirne'nin Keşan, İpsala,Enez ve Uzunköprü ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇANAKKALE
Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji, 8 ile de sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller; Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, Bolu, Çanakkale, Sakarya,Düzce

10 OCAK BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI

11 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

12 OCAK CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

13 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

14 OCAK PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

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