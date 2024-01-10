HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Okullar tatil edildi! Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI