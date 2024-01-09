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Adana'da korku dolu anlar! Yakıt alan otomobil istasyonda bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 22:11 Güncelleme 09 Ocak 2024, 22:22
Adana’da korku dolu anlar! Yakıt alan otomobil istasyonda bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

▶️ Yakıt alan otomobil istasyonda bomba gibi patladı!

Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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