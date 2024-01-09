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Bu ilçenin nüfusu o illerden daha çok! İstanbul, Ankara, İzmir halt etmiş: İşte Türkiye'nin en kalabalık mahallesi

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri, ülkenin hızla değişen demografik yapısını ve şehirleşme süreçlerini anlamak açısından önemli göstergeler sunar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, Türkiye'nin en kalabalık mahallelerini inceleyeceğiz. Bu inceleme, nüfus artışının bu bölgeler üzerindeki etkilerini ve şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni dinamikleri aydınlatmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:20 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:20
Bu ilçenin nüfusu o illerden daha çok! İstanbul, Ankara, İzmir halt etmiş: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahallesi

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri, ülkenin demografik ve kentsel dönüşüm süreçlerinin canlı örnekleridir. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi ve İstanbul'un çeşitli mahalleleri, nüfus artışının ve şehirleşmenin etkilerini gözler önüne seriyor. Bu süreçler, şehir planlaması, altyapı gelişimi ve sosyal hizmetler açısından önemli meydan okumaları da beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak öne çıkmaktadır. Yapılan yeni imar planları ve konut gelişimleri, mahallenin nüfusunu hızla artırmış durumda. Şu anki kayıtlı kişi sayısı 143.000'in üstüne çıkarak, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli gibi illerden daha kalabalık bir nüfusa sahip. Bu durum, şehirleşme süreçlerinin ve göç hareketlerinin, şehirlerin yanı sıra mahalleleri de nasıl etkilediğini gösteriyor.

Bağcılar Mahallesi ve Nüfus Artışı

Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi. Mahalledeki nüfus artışının devam etmesiyle birlikte, yakın gelecekte 200 bine kadar çıkması bekleniyor. Bu artış, kentsel dönüşüm, göç ve ekonomik fırsatlar gibi faktörlerin bir sonucu olarak görülüyor.

İstanbul'un Kalabalık Mahalleleri

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olmasıyla bilinir ve bu yoğunluk mahallelerine de yansımış durumda. TÜİK verilerine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi 112 bin nüfusla ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi ise 109 bin kişiyle üçüncü sırada bulunuyor. İstanbul'un bu mahallelerinde yaşanan yoğun nüfus artışı, kentin genişleme dinamiklerini ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini vurguluyor.

Diğer Büyük Mahalleler

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde bulunan Fırat Mahallesi 91 bin nüfusuyla beşinci sırada yer alıyor. İstanbul Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi ve Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi de Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alıyor. Bu mahalleler, farklı şehirlerdek

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