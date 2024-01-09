Balıkesir’de akaryakıt istasyonunda patlama! Ölü ya da yaralı var mı?

İstasyon çalışanları tarafından 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayılırken, 2 kişi yaralandı. Bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.