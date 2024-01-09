PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda patlama! Ölü ya da yaralı var mı?

Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 21:58 Güncelleme 09 Ocak 2024, 22:01
Balıkesir’de akaryakıt istasyonunda patlama! Ölü ya da yaralı var mı?

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. İstasyonda bulunanlar patlama nedeniyle büyük panik yaşadı.

▶️ Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda patlama!

İstasyon çalışanları tarafından 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayılırken, 2 kişi yaralandı. Bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA